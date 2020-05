La foto di gruppo degli studenti di medicina diventa un collage

Anche una foto di gruppo deve rispettare le regole anti contagio, a maggior ragione se i soggetti in questione sono gli studenti di Medicina dell’Università degli studi dell’Insubria.

Come da tradizione, alla fine dell’ultimo anno gli studenti posano insieme in foto. Quest’anno, ovviamente, a causa del Covid non è stato possibile il raduno.

L’idea è quindi stata quella di dare vita a un collage, tante piccole faccine per una foto di fine anno diversa dalle altre e che certamente verrà ricordata a lungo.