La Futura Volley si affida alla regia di Cecilia Nicolini

Con l’addio di Caterina Cialfi, la Futura Volley Giovani mette a segno il colpo per il ruolo di palleggiatrice titolare. La scelta della società biancorossa è ricaduta su Cecilia Nicolini.

Classe 1994, di Codogno, Nicolini arriva a Busto Arsizio da Offenengo. Alle sua mani si affiderà quindi il gioco di coach Lucchini per il prossimo campionato di A2. La 26enne conosce bene due cocche: con Garzonio e Zingaro ha infatti condiviso già diverse stagioni, prima Lodi e poi a Torino.

Le prime parole di Nicolini da giocatrice della Futura Volley, rilasciate all’ufficio stampa bustocco, sono emozionanti: «Spiegare a parole cosa sto vivendo in questo momento è molto difficile! Non si tratta solo dell’inizio di una nuova esperienza, è anche un piccolo traguardo che raggiungo: l’obiettivo era quello di arrivare a giocare in A2 da titolare, ammetto che quando è arrivata la telefonata da Busto ho pianto di gioia. Conquistato un obiettivo, comunque, si punta subito al successivo: voglio far bene qui alla Futura e le premesse sono ottimali, non ho mai avuto tutto questo entusiasmo e tanta attesa per una stagione che sta per cominciare. Il clima che si respira è quello di una società molto organizzata. La prima impressione è stata ottima, a partire dalla telefonata con Michele Forte che mi ha dato il benvenuto».

«Conoscevo già coach Lucchini – prosegue Nicolini – per averci giocato contro, abbiamo parlato più concretamente e abbiamo la stessa mentalità. Palleggio e allenatore devono assolutamente essere sulla stessa lunghezza d’onda. Non avrei potuto desiderare posto migliore proprio in virtù della presenza di Garzonio e Zingaro. Oltre a ritrovare due grandissime amiche, è come se il trio riuscisse finalmente ad esaudire un sogno: abbiamo conquistato insieme la promozione in A2 con Lodi, e insieme andremo ad affrontare questa avventura proprio in A2. Un rapporto come quello che si è creato tra di noi è sempre un valore aggiunto, anche perché siamo ragazze che lavorano sodo in palestra».