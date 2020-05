La Lega rinnova l’appoggio al sindaco Catelli ma chiede un cambio di passo

Pieno sostegno al sindaco Elena Catelli. Dopo una conference-call, i membri attivi della sezione cittadina della Lega Nord coadiuvati dal commissario Paola Reguzzoni hanno deciso di appoggiare l’operato del primo cittadino ma indicano la necessità di un cambio di passo per uscire dallo stato di stallo in cui si trova l`amministrazione fagnanese.

«In questo difficile frangente di emergenza dovuto all`epidemia COVID-19 abbiamo stilato un`agenda politica, da sottoporre al sindaco e alla resto della coalizione di centrodestra, che vorremmo concretizzare entro la fine del 2020 – spiega in una nota la sezione – Ci focalizzeremo sulla realizzazione di alcuni punti programmatici della proposta elettorale, (offerta dalla lista civica di cui siamo parte), votata dai fagnanesi tramite il loro voto di preferenza alle ultime elezioni amministrative. In primis la realizzazione di una R.S.A. e di un parco inclusivo, senza però tralasciare lo sviluppo urbanistico. In più stiamo verificando le coperture necessarie per poter fruire della possibilità di vagliare degli interventi mirati alle attività commerciali del territorio. Oggi più che mai il tessuto economico fagnanese necessita di un pronto sostegno da parte dell’amministrazione comunale».