La Lega: “Sostegno ai commercianti che vogliono riaprire”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Lega di Busto Arsizio, nel giorno della protesta dei commercianti e dei titolari di pubblici esercizi

I nostri commercianti e i nostri imprenditori devono poter riprendere le loro attività al più presto, in sicurezza, ma al più presto. E dovranno essere sostenuti con misure reali nella delicata fase di ri-avvio e nei mesi successivi.

Per questo gli uomini e le donne della Lega sono al lavoro per loro nelle sedi preposte, in Giunta, in Consiglio comunale, attraverso l’interlocuzione costante con le Associazioni di categoria e con tanti singoli anche direttamente. Perché le istanze raccolte possano trovare risposte concrete in termini di riduzione del peso fiscale e di agevolazioni.

Un impegno serio e convinto, lontano da riflettori e possibili strumentalizzazioni, anche in attesa che dal Governo arrivino le risposte in termini di risorse necessarie ai Comuni per fronteggiare le pesantissime conseguenze di questa crisi sanitaria, che si è abbattuta anche sulle casse, già di per sè mai sufficientemente floride, degli Enti locali. Un contributo che andrebbe a incrementare ulteriormente il supporto alle categorie economiche, a cui verrebbe immediatamente destinato. Categorie a cui la Lega non ha mai fatto mancare la propria vicinanza, ben prima dell’inizio della pandemia.