La maestra, “Il Bossi” e il dottor Stella: una vita per la comunità

“Non erano numeri, ma persone”. Continuiamo a ripetercelo di fronte all’immenso numero di tutti quelli che nei mesi del lockdown se ne sono andati in punta di piedi, in mezzo al silenzio di questa tragedia, soli e senza un momento, per la famiglia e gli amici, di dar loro l’estremo saluto. Sono stati tanti tra chi è morto di Coronavirus e chi no, ma il senso di smarrimento e di perdita sono dei tratti comuni dei Sommersi di questi mesi.

Ognuno di loro con una storia diversa, degli affetti, dei ricordi, dei sogni. È incredibile come ogni persona, quando muore, dissemini dei frammenti di sé nelle persone cui si è legato nelle stagioni della sua vita, continuando così a vivere nelle parole e nei ricordi degli altri.

Il progetto “In memoria – il ricordo dei nostri cari scomparsi al tempo del Covid-19” di VareseNews vuole raccogliere questi frammenti per dare vita ad una sorta di memoria collettiva virtuale di chi ci ha lasciato. Ogni persona è una storia ed è bello ma anche doveroso raccontarla, specialmente dopo un evento come il Covid-19 che ha coinvolto tutti noi: la memoria è un dovere civico.

Sono stati proprio i ricordi raccolti ad accomunare tre persone, scomparse di recente, diversissime tra di loro per professione, età e ambiente in cui sono cresciute. Nel corso delle loro vite sono state dei punti di riferimento per la loro comunità, cui hanno dedicato forza e passione: Giselda Gaiazzi, maestra di generazioni e generazioni di besnatesi, il dottor Roberto Stella, presidente dell’Ordine dei medici, e Mario Bossi, cuore pulsante della Pallavolo Moriggia.

“LA MAESTRA”

«È stata un personaggio unico, dai tratti ben delineati, che tutti i besnatesi conoscevano bene: era “La Giselda”. Esile, dal passo veloce sempre avviato ad una ben definita destinazione, disponibile a intrattenersi con chi incrociava, a scambiare notizie che lei raccontava o ascoltava attentamente con lo sguardo assorto e, subito dopo, pronta a proseguire il suo cammino interrompendo magari all’improvviso, con un saluto affrettato il suo interlocutore. Era lei, “la Giselda” che sorrideva raramente, ma che comunque trasmetteva sempre una grande fiducia e serenità». Giselda Gaiazzi, racconta Gabriele Reina, presidente della Mutua di Besnate, si è spenta tra l’incredulità di tutta la comunità di Besnate:«Nonostante l’età, era pronta di fisico e di mente, attenta agli aspetti sociali della comunità e disponibile a offrire il proprio prezioso contributo personale, sempre animata dalla tenacia, dalla determinazione e dalla incommensurabile generosità che l’hanno contraddistinta nel corso di tutta la sua lunga vita». Durante le riunioni della Mutua di Besnate, di cui era membro fondatore, era sempre pronta a sciogliere le tensioni con qualche proverbio dialettale. Membro attivo della Pro Loco, era la memoria vivente del paese: «Conosceva tutti gli avvenimenti del paese – anche i più curiosi – e aveva l’arte di raccontarli come pochi».

Maestra elementare di molti abitanti della cittadina che, nonostante gli anni passati, quando la incrociavano per le vie di Besnate tornavano bambini anche se per poco: «”Ciao Maestra”: così ti salutavamo ancora oggi, nonostante il tempo trascorso, noi, i tuoi alunni, ormai diventati adulti. La notizia della tua morte, ha portato un grande vuoto e ci ha riportati, per un istante, a quelle mattine sui banchi di scuola quando bambini ti ascoltavamo». È stata tra i banchi di scuola dal secondo Dopoguerra: ha insegnato a generazioni di besnatesi facendo del suo lavoro una «vera e propria missione da portare avanti con amore e rigore». Alla notizia della sua scomparsa, un fulmine a ciel sereno, molti ex studenti si sono riuniti e ritrovati nel ricordare la loro maestra: «Ti saremo sempre grati per averci insegnato a leggere e a scrivere, ma ancor di più ti saremo grati per averci tramandato quei valori che ancora oggi ci portiamo dentro e che sono ormai ben radicati: la scuola e gli alunni erano il tuo mondo, anche se in realtà non ci siamo mai sentiti solo degli alunni. Per te eravamo molto di più».

«Purtroppo te ne sei andata in silenzio, in un periodo in cui è stata negata la possibilità di darti un ultimo saluto, ma noi vogliamo comunque lasciare un segno, perché chiunque leggendo queste poche righe possa conoscerti attraverso i nostri pensieri e i nostri ricordi».

IL MEDICO DI BASE

«Il dottor Stella era innanzitutto un medico di base. Sempre in prima linea e senza difese». Lo ricorda la dottoressa Angela Martignoni, collega del dottor Roberto Stella, presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Varese e operativo al poliambulatorio di Busto Arsizio, scomparso a causa di crisi respiratoria provocata da Coronavirus: «Un medico di medicina generale impegnato, come lo siamo tutti, in prima linea nel contrasto di questa epidemia. Un lavoro che facciamo con ausili di protezione inadeguati». Un medico stimato, professionista nel pieno delle sue energie, «una guida attenta, un amico sicuro, un lavoratore appassionato, acuto, instancabile», in grado di prendersi cura dei suoi pazienti senza limiti.

«È un dolore vero, profondo. Una notizia che non mi aspettavo e che mi ha colto impreparato», ha commentato Dino Azzalin, il precedente presidente dell’Ordine, «Stella ed io abbiamo lavorato fianco a fianco per dodici anni: era un amico prima che un collega. Sapevo che si era ammalato ma non immaginavo che la situazione precipitasse così rapidamente. Non pensi mai che possa accadere a qualcuno così vicino a te. È sciocco questo pensiero, lo so, ma è anche molto umano». Il dottor Stella ha onorato il giuramento d’Ippocrate e difeso in prima linea i suoi pazienti dall’epidemia del Covid-19 fino alla fine dei suoi giorni: lascia un’importante eredità sul territorio varesino.

IL PADRE DELLA PALLAVOLO

«Ogni inizio e fine allenamento era sancito da due parole: Salve, Bossi», racconta Anna Zambon, ex pallavolista gallaratese. Mario Bossi era il “papà” della Pallavolo Moriggia, il quartiere nord di Gallarate: lo storico presidente ha guidato la squadra dell’oratorio dagli anni Ottanta fino all’ultimo. «Tutta la società gli è riconoscente, perché ci metteva l’anima, per la squadra, per le ragazze e per la palestra», lo ricorda Giuseppe Lisi, responsabile della squadra.

Era sempre presente, «senza essere ingombrante o autoritario»: seguiva la squadra a tutte le partite, da quelle giocate in casa alle trasferte, dalle amichevoli al campionato vero e proprio. «Aveva una parola di supporto e di incoraggiamento per tutte noi. Quando c’era un problema la soluzione era sempre la stessa: senti il Bossi». Conosceva tutte le sue ragazze della pallavolo, ogni vicenda fuori e dentro al campo. «Sarà impossibile dimenticarlo perché se abbiamo raggiunto importanti risultati è anche grazie a lui, che non ci ha mai lasciato rinunciare ai nostri piccoli grandi sogni di giocatrici».

Forte, leale, concreto, generoso. Marito, padre e nonno amorevole e attento, è stato parte integrante della comunità parrocchiale del quartiere: un punto di riferimento per tutti i giovani che hanno frequentato l’oratorio. «Non ci si poteva immaginare una vacanza senza di lui, era una figura di riferimento e la sua presenza era rassicurante», ricordano Sara Palmiero ed altri della comunità, «Trascinava Don Giuseppe ed il gruppo di ragazzi in escursioni organizzate. Mario sapeva trasmettere la passione per la montagna ai ragazzi guidandoli ad accorgersi della bellezza circostante; un compagno di camminate (stargli dietro era impegnativo) e di risate». «Anche durante la malattia era “il Bossi” di sempre, non dava a vedere sofferenze e preoccupazioni. Mario era generosità silente, e il suo sguardo parlava al posto suo».

“Il Bossi” se n’è andato lasciando il suo ricordo ed un po’ dei suoi sogni nelle persone che lo hanno conosciuto: «Con lui scompare un faro luminoso. È spiazzante non trovarlo più dove è stato sempre. La luce, però, non muore mai. Piò camminare nei passi di chi ha avuto dono di incontrarlo e va custodita con cura».