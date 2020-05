La mototerapia “take away” arriva in provincia di Varese e scaccia la paura

Oggi il progetto nazionale “Mototerapia Take Away” di Vanni Oddera, campione mondiale di motocross free style , è arrivato in provincia di Varese.

Fortemente voluto dalla dottoressa Emanuela Bossi, presidente di “Mai Paura onlus”, il progetto è partito oggi a Busto Arsizio a casa di Riccardo, campione paralimpico, dove era presente anche il sindaco e presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli. La giornata è proseguita nelle case di Alessandro e di Beatrice, Naomi e Marco, altri grandi amici di Mai Paura Onlus.

Vanni Oddera, in sella alla sua inseparabile moto è entrato nelle case dei ragazzi accreditati, portandogli la gioia del “Vento in faccia” direttamente a domicilio.

Domani, sabato 16 maggio, le altre sessioni di mototerapia saranno effettuate presso il domicilio di Silvia, Simone, Filippo, Lorenzo e Irene.

«Per riassumere queste due giornate sono state scelte le parole condivisione, libertà, adrenalina ed emozione, che rappresentano in toto la mission del progetto – spiegano i promotori dell’iniziativa – Dopo questo periodo di isolamento forzato, Mai Paura onlus ha voluto sostenere il progetto di “Mototerapia Take Away” per donare a pazienti oncologici e ragazzi con disabilità, la spensieratezza e il piacere di cavalcare moto rombanti direttamente a casa propria».

Queste straordinarie giornate di solidarietà hanno visto inoltre la collaborazione del ristorante Loro Verde e del panifico Colombo 1933 di Busto Arsizio, che hanno messo a disposizione gratuitamente i pasti per tutti i partecipanti.

Dalla pagina Facebook di Mai Paura Onlus sarà possibile seguire le dirette di queste fantastiche giornate che verranno vissute all’insegna del motto di Vanni Oddera e del suo Team #Fuckthenormallife.