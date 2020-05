La nonna racconta con l’arte “Il naso del signor Magritte”

Si intitola “Il naso del signor Magritte” ed è una favola di magia, fatta di arte e grande fantasia, incredibilmente illustrata (e ispirata) dal grande pittore belga e scritta da Angela Fiegna, nonna ed ex insegnante di storia e filosofia.

Un regalo prezioso capace di avvicinare anche i bambini più piccoli alla bellezza della grande arte. Un dono nato per i suoi nipotini lontani e condiviso ora con tutti i piccoli lettori di Varesenews.

Dopo Leonardo il curioso, dedicata al genio di Leonardo Da Vinci, ecco la seconda favola di nonna Angela che, con l’aiuto del mago Zurlino, porta grandi e piccini a scoprire oltre 30 dipinti di Magritte e la sua ricerca misteriosa, surreale.

Anche questa favola è stata inventata pensando ai quattro nipotini, che hanno tra i 5 e gli 11 anni e vivono all’estero con i loro genitori, due in Spagna e due in Scozia. I racconti vengono regalati di solito anche ai figli di alcuni amici, e ora a tutti i bambini lontani da scuola.

“Sarei contenta di poter fare qualcosa di sensato in questo periodo così…speciale”, scrive Angela Fiegna pensando ai più piccoli, con l’affetto di una nonna e la competenza di un’ex docente.