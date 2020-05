La Nuova Busto Musica compie 25 anni: non può festeggiare, ma l’attività non si è fermata

Lezioni di chitarra, piano, flauto e chi più ne ha ne metta attraverso le webcam e le moderne piattaforme per le videochiamate di gruppo: è la nuova modalità di insegnamento della NBM, la scuola di musica nata venticinque anni fa in via Antonio Pozzi 5.

La Nuova Busto Musica nasce a Busto Arsizio nel settembre del 1994 per iniziativa di Ornella Gobbi, pianista classica, e Cesare Bonfiglio, chitarrista moderno che ventisei anni fa hanno deciso di mettere insieme le forze e fare della loro passione una scuola: «Ci siamo conosciuti ventisei anni fa in una scuola di musica di Saronno e dopo poco abbiamo deciso di aprire una nostra scuola con l’obiettivo di offrire musica a 360 gradi: una scuola che potesse raggiungere i gusti di tutti, dai più piccoli ai più grandi» – ci ha raccontato la fondatrice Ornella Gobbi.

Si tratta di una scuola generalista che abbraccia musicisti e allievi di tutte le età offrendo un ampio e diversificato ventaglio di possibilità tra corsi pratici, teorici e professionali, individuali, collettivi, ma anche a pacchetto e per hobbisti.

«In questi venticinque anni siamo cresciuti tanto. La struttura si è ingrandita fino ad avere, oltre alle aule di lezione, tre sale prova, un live music pub (il Millenote club nato nel 2004) e un salone per concerti. Siamo cresciuti anche nelle collaborazioni col comune di Busto e con le Associazioni del territorio, con i concorsi nelle scuole e negli asili fino ad ottenere quella che è la scuola oggi, conosciuta oltre la provincia di Varese» ha spiegato Ornella Gobbi.

La NBM non lascia indietro nessuno; attraverso i laboratori musicali collabora con le cooperative di disabili come “Solidarietà famigliare” di Castellanza: «Si tratta di momenti accattivanti in cui i ragazzi possono esprimersi fino a realizzare un vero e proprio spettacolo che risulta essere importante poiché i ragazzi sono al centro di un contesto in cui sono, e soprattutto si sentono, uguali a tutti gli altri. Con loro abbiamo messo in scena “Diversamente uguali” lo scorso giugno e avremmo dovuto ripeterlo il 23 aprile, ma con grande dispiacere da parte di tutti abbiamo dovuto sospenderlo».

In questa emergenza da Covid-19 Cesare e Ornella con tutta la loro squadra non mollano; continuano ad insegnare scoprendo nuovi modi di apprendimento che ai più giovani non dispiacciono: «Passiamo questo compleanno in quarantena, non sarà possibile fare i saggi previsti e festeggeremo più avanti il nostro venticinquesimo, ma non demordiamo. Ci possiamo organizzare per qualche festeggiamento dopo l’estate e sicuramente per il saggio di Natale. Nel frattempo, abbiamo scoperto la modalità delle lezioni online che ha avuto inaspettatamente successo, perché quasi la metà degli iscritti ha accettato di continuare il percorso avviato e i ragazzi sono quasi più attenti. – ha azzardato il fondatore Cesare Bonfiglio in un primo momento scettico della via virtuale -. Ci manca la dinamicità e la bellezza della diretta, ma può essere un’idea da applicare in situazioni di emergenza».

«Non ci resta che sperare di rivederci prima dell’estate per ritrovare la bellezza della lezione a scuola, ma ovviamente tutto in base alle ordinanze del Governo» hanno chiosato i fondatori e insegnati della Nuova Busto Musica.

