La Polizia locale di Venegono ha trovato chi ha investito e ucciso il piccolo Paco

La Polizia locale di Venegono Superiore ha individuato in poche ore l’autore dell’investimento e dell’uccisione del cagnolino Paco, per il quale ieri la famiglia aveva lanciato un appello.

Il fatto era successo lunedì scorso nei pressi di via Plinio: una ragazza, che passeggiava con il suo piccolo chihuahua aveva rischiato di essere investita da un’auto che ha travolto e ucciso il cagnolino che portava al guinzaglio. L’autista, dopo essersi fermato brevemente, se ne era andato senza soccorrere il cane e la proprietaria sconvolta dall’accaduto.

La famiglia della ragazza aveva immediatamente denunciato il fatto alla Polizia locale, che dopo due soli giorni di ricerche e verifiche ha individuato l’investitore.

«Ci siamo avvalsi della rete di videosorveglianza comunale, del varco di via Battisti e di un po’ di intuito – spiega la comandante Maria Angela Cassese – Abbiamo individuato il veicolo, ma purtroppo si leggeva male il numero di targa, avevamo solo le prime due cifre. In base al tragitto dell’auto, abbiamo immaginato che fosse un residente e che potesse essere assato dal “varco” di via Battisti. Abbiamo inserito i dati confrontandoli con quelli rilevati e abbiamo trovato la vettura e il proprietario».

All’uomo sarà comminata una multa di 420 euro per omissione di soccorso di animale, in base al’articolo 189 del Codice della strada.

«Una multa che sicuramente non ci riporterà indietro il nostro piccolo Paco, ma almeno si è fatta giustizia – dice Eleonora, la proprietaria del cagnolino – Vogliamo ringraziare la Polizia locale di Venegono Superiore per l’ottimo lavoro svolto, e tutte le persone che ci hanno aiutato a condividere l’appello per trovare l’autore. Paco ora riposa in pace e la mia famigli è più serena».