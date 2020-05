La scuola resta chiusa, Comune e volontari recuperano i libri e li portano agli alunni albizzatesi

La scuola resta chiusa e gli alunni sono costretti a studiare da casa. È stata la prima e più drastica rivoluzione portata dall’emergenza da Covid-19 in tutta Italia che ha provocato una serie di, inevitabili, problemi da risolvere.

Tra questi uno non da poco: nelle classi degli alunni di Albizzate, così come in tante scuole di tutta Italia, era rimasto gran parte del materiale didattico necessario per proseguire gli studi. Un problema limitato nelle prime settimane dell’emergenza ma che è diventato sempre più impellente con il protrarsi della chiusura scolastica.

Per questo il Comune, insieme ai volontari delle associazioni albizzatesi, si sono attivati per porvi rimedio. In accordo con l’Istituto comprensivo E. Fermi si sono recati a scuola per recuperare e consegnare a domicilio tutto il materiale a ciascun alunno.

Gli insegnanti avevano preparato una borsa per ogni alunno nella quale sono stati inseriti libri e materiali scolastici ma anche un igienizzante spray e un dolce offerti dal supermercato Crai di Albizzate e una mascherina procurata dal Comune e dalle associazioni. Questa mattina, mercoledì 13 maggio. è avvenuto il recupero.