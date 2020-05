La storia della mia Chloe, nata in mezzo alla tempesta del Coronavirus

Vorrei condividere con Voi la storia della mia bimba.

Chloe è nata in mezzo ad una tempesta, cioè proprio mezzo all’emergenza Corona virus (chiamato anche Covid 19). Per noi è la bimba arcobaleno, dopo tante perdite siamo riusciti ad avere tra le nostre braccia il regalo più bello che potevamo chiedere. Dopo la perdita dei nostri 2 figli ( Ginevra nata a Busto A. a 21+6 settimane e Ethan sempre a Busto A. a 20 settimane) purtroppo troppo piccoli per poter vivere…… per farci diventare genitori e rimanere con noi. Tutte queste perdite dovute ad una incompetenza cervicale, un problema del collo dell’utero che si dilata troppo presto e questo causa infezioni e scatena il parto.

Non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore e la perdita dei 2 bimbi…..dove si dovrebbe trovare la vita, si trova l’immobilità dei figli amati sin dal primo momento, bambini piccoli, minuscoli, ma bambini veri.

Non è stato facile, ma mio marito Matteo ed io, grazie a tanti buoni amici, alle nostre famiglie, a tanta forza siamo andati avanti…e un giorno, l’Amore ha superato la paura e, tra mille ansie, ecco un piccolo “Brillantino” nella mia pancia…ora la cosa più importante era creargli un ambiente sicuro per farla crescere.

Per fortuna, il nostro ginecologo e’ il Prof. Fabio Ghezzi, che si mette a disposizione di questa Nuova Vita e della sua ansiosa mamma, decide di prima di rimanere incinta di organizzare l’intervento di “cerchiaggio transaddominale in laparoscopia”. L’intervento e’ rischioso, tutti ne siamo consapevoli, ma lui ci assicura che ce la metterà tutta e io non ho nessun dubbio, so che siamo in ottime mani.

Scopro di essere incinta in Agosto del 2019 lavoro fino al terzo mese dopodiché inizia un riposo totale, per cercare di dare più possibilità a questa piccola di stare in pancia senza che succeda tutto come prima, e io me ne sto a casa, a letto (mi alzavo solo per andare in bagno) tra un controllo e l’altro, tra Settembre 2019 – Marzo 2020 , ci comunica che nel caso vedesse qualche irregolarità la piccola potrebbe nascere al settimo mese, purtroppo un parto anticipato e prematuro è sempre in agguato…

Tutti vogliono che questa piccolina ce la faccia, dobbiamo fare il possibile, piano piano le settimane scorrono e ad ogni controllo pregavo perché nascesse e arrivasse trentanovesima settimana e così succede. Avevo come di consueto il controllo ginecologico con il Prof. Ghezzi il 17/03/2019 mi comunica che il parto cesareo viene organizzato per il giorno 25/03/2020.

Finalmente nasce la mia cucciolina, arcobaleno più bello dopo tante tempeste! Ma, se Chloe è qui è per la competenza, la professionalità, l’umanità e la passione di chi lavora all’ospedale del Ponte. In quel periodo c’è proprio il boom del virus Covid-19 e devo star da sola in sala parto mio marito non poteva esserci.

Un grazie grandissimo va al Prof. Fabio Ghezzi, Grande Uomo e Grande Medico, senza il suo supporto, il suo intervento e la sua paziente disponibilità la mia piccola Chloe ora non sarebbe qui, a tutte le ostetriche. Tutto quello che ci è capitato ci ha fatto capire che la Vita è molto più un parcheggio scomodo o difficile da trovare, è più di un menù non proprio perfetto, è più di un’arrabbiatura sul lavoro, o di tutte le sciocchezze che capitano ogni giorno e che, a molti, sembrano problemi insormontabili…

La Vita è un Miracolo che si rinnova ogni attimo, La Vita, quella vera, questa volta ha vinto, affidandosi a mani e cuori grandi ed accoglienti.

Spero che la mia piccola Chloe, un giorno, sia come voi.

Grazie a tutti. Di cuore.

“Non c’è piede tanto piccolo da non lasciare un’impronta su questa terra…”

Olga Maria, Matteo Gorla con Chloe (e tutti i nostri figli)