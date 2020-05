La Svizzera riapre altri 15 valichi di confine (quattro in Ticino)

Da lunedì 11 maggio la Svizzera riapre al traffico altri quindici valichi di confine.

Dopo il graduale allentamento delle restrizioni all’ingresso e all’ammissione in Svizzera e le fasi di apertura economica, l’Agenzia federale delle dogane in vista dell’ulteriore aumento degli spostamenti transfrontalieri, per garantire un flusso di traffico il più scorrevole possibile, ha deciso di riaprire altri valichi di confine nei cantoni dei Grigioni, Soletta e Ticino, cosi come in Svizzera francese. Queste aperture sono state decise d’intesa e in stretta collaborazione con le autorità partner nazionali ed estere. I controlli alle frontiere basati sui rischi continueranno a essere effettuati.

I valichi con il Canton Ticino che saranno riaperti sono tre nel Comasco (uno, Bizzarone, riapre con orario prolungato), e uno nel Verbano Cusio Ossola

Bizzarone – Brusata: dalle ore 05:00 alle 20:00; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi

Maslianico – Pizzamiglio: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 21:00; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi

Ponte Faloppia Novazzano: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi

Re (Ponte Rebellasca) – Camedo: dalle ore 05:00 alle ore 09:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi

L’elenco dei valichi di confine aperti è pubblicato sul sito internet dell’AFD (www.ezv.admin.ch). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) elenca sul suo sito internet (www.sem.admin.ch) tutte le informazioni relative alle disposizioni attuali.