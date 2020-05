La terapia intensiva di Busto nel video di Avril Lavigne

Un video inaspettato. Chi l’avrebbe mai detto che quel lavoro così intenso e difficile avrebbe ricevuto un tributo da parte di una pop star con Avril Lavigne?

Certamente il personale della terapia intensiva di Busto Arsizio non poteva credere ai propri occhi. È stata una scoperta casuale assicura il primario Daniel Covello, partita da qualche fan della cantautrice canadese, che poi ha fatto girare il brano “We are Warriors”nella chat interna del reparto.



Nell’ultimo video realizzato, oltre alla polizia locale di Taino, c’è anche un’immagine in bianco e nero che ritrae tre operatori tutti bardati con mascherine, occhiali e cuffie che sorreggono un cartello in cui è scritto “Chi la dura la vince”.

Ce l’hanno messa davvero tutta e di più per aiutare i pazienti a superare crisi e paure. Oggi la situazione è migliorata, la tensione si è allentata e c’è pure il tempo di vedere quel tributo ai “guerrieri” da parte di una cantante che non è mai stata in reparto ma ha colto il loro messaggio tra le decine e migliaia che popolano il web.