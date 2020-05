La Tre Valli può “spuntare” tra il Tour e il Mondiale

Il calendario del ciclismo mondiale continua a essere magmatico: già disatteso quello redatto a metà aprile, ora tra le mani di addetti ai lavori e appassionati c’è un nuovo documento preparato dall’UCI (Unione Ciclistica Internazionale) che fa discutere per una serie di sovrapposizioni clamorose.

Il Giro d’Italia, mantenuto sulle tre settimane, è posizionato tra il 3 e il 25 ottobre, un arco di tempo nel quale si correranno ben tre “classiche monumento”, quelle del Nord (Liegi il 4, Fiandre il 18 e Roubaix il 25), oltre a prove come la Amstel e la Gent-Wevelgem. In contemporanea al Tour de France (29 agosto-20 settembre) ci sarà invece la Tirreno-Adriatico (7-14 settembre) e via discorrendo.

E la Tre Valli Varesine? La centenaria classica nostrana (partenza da Saronno, arrivo nel capoluogo) non ha ancora una collocazione ufficiale perché l’UCI ha diramato solo il programma del World Tour e ha preso tempo fino al 20 maggio per comunicare il posizionamento delle gare Pro Series, il secondo circuito per importanza che comprende appunto la corsa della “Binda”.

Nella Città Giardino però c’è speranza: l’originale collocazione della Tre Valli a ottobre sembra essere sfumata, e del resto sarebbe stato complicato avere corridori nel bel mezzo di Giro e della campagna del Nord. Al suo posto è spuntata invece una data decisamente “golosa”, quella di martedì 22 settembre: in quel caso la gara sarebbe incastrata tra il Tour (due giorni dopo l’arrivo di Parigi) e il Mondiale di Aigle, in Svizzera, dove la prova-regina per i professionisti è in programma domenica 27. Insomma, le strade di Varese potrebbero essere un “ring” utile sia a chi cerca rivincite dopo la Francia e chi vuole affinare la gamba in vista dell’appuntamento iridato.

Il giorno del 22 settembre, però, è attualmente una proposta avanzata dalla FCI, la Federazione Ciclistica Italiana, e dovrà essere avallata dall’UCI che è l’ente sotto la cui egida viene stabilito il calendario mondiale. Bisognerà anche capire se in quei giorni verranno “infilate” altre gare straniere di Pro Series (anche se alcune potrebbero saltare per via della pandemia). Naturalmente tutte queste considerazioni sono al netto della situazione sanitaria: impensabile correre se le problematiche non saranno risolte e se non sarà possibile organizzare le corse in sicurezza sia per gli atleti sia per staff e pubblico.

Al vaglio della “Binda” c’è una ulteriore possibilità: quella cioè di unificare in un sol giorno tutte e tre le gare del Trittico Regione Lombardia, quindi – oltre alla Tre Valli – la Coppa Bernocchi di Legnano e la Coppa Agostoni di Lissone. Giovedì sera (7 maggio) è previsto un incontro tra tutti i soggetti coinvolti per verificare la fattibilità della proposta: l’idea alla base sarebbe quella di dare un segnale di reazione all’attuale crisi, mostrando unità di intenti tra organizzatori, sponsor, enti locali e Regione Lombardia (che poi è uno dei principali partner tanto da dare il nome al challenge che un tempo si chiamava soltanto “Trittico Lombardo”).