La tv tedesca racconta la “fase2” nel Basso Verbano

Che il Verbano sia una delle mete turistiche preferite dai tedeschi non è una novità. A testimoniarlo è, a distanza di un mese dall’ultimo sopralluogo, il terzo servizio che Das Erste ha deciso di dedicare al Lago Maggiore, continuando così a seguire il Basso Verbano “ai tempi del coronavirus”.

Il servizio (disponibile sul sito di Das Erste), realizzato da giornalisti Micheal Kadereit e Susanne Gessner per il programma Brisant, si è focalizzato questa volta anche su Ranco, a cui sono state dedicate una buona parte delle riprese. A catturare l’attenzione della prima rete pubblica tedesca è il fatto che il piccolo paese sul lago, poco più di mille gli abitanti, è uno dei pochi comuni lombardi Covid-Free fin da inizio pandemia.

In particolare, la terza puntata del reportage si concentra sulla “fase2” con la fine della quarantena e la riapertura dei bar (inclusa una breve tappa anche a Ispra in un ristorante di cucina artigianale tedesca): «Dopo dieci settimane di lock-down per la prima volta siamo usciti per poter andare nel nostro bar preferito qui sul Lago, è stato davvero bellissimo – commentano i due giornalisti – Potersi incontrare di persona in questi contesti e non più attraverso uno schermo è qualcosa di speciale».

Dopo Ranco e Ispra, come ormai da tradizione, anche quest’ultimo servizio si conclude invece ad Angera, dove sul lungolago il sindaco Alessandro Paladini Molgora chiede ai suoi cittadini e ai turisti di rispettare la vita dell’immediato post emergenza sanitaria: «Stiamo appendendo per Angera cartelli in cui si dice che è fondamentale tenere la mascherina il più possibile, possibilmente sempre – dichiara il primo cittadino – Protezione Civile e Polizia locale sono in giro per la città a ricordare alle persone le norme di sicurezza, a non assembrarsi e avere ancora un atteggiamento precauzionale».