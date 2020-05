Lago d’Orta tra i luoghi del cuore, pronto a ripartire per una nuova stagione

Ortensia, Valentina e Azalea sono pronte a solcare le acque verso l’Isola di san Giulio. Le tre motonavi del servizio di navigazione del Lago d’Orta torneranno in attività a partire da sabato 23 maggio.

A causa dell’epidemia di Coronavirus, la navigazione il servizio di linea che collega l’Isola di san Giulio ai comuni che si affacciano sul Lago d’Orta è stato interrotto, ma grazie al miglioramento della situazione e alla riduzione dei casi di contagio, da sabato 23 maggio la navigazione riprenderà secondo gli orari consueti.

Una buona notizia per i turisti più affezionati e per tutti coloro che invece vogliono scoprire per la prima volta le bellezze di uno dei laghi più apprezzati d’Italia. Un fascino che in passato travolse diversi scrittori e filosofi come Nietzsche, e che emerge tra le pagine di alcune fiabe di Gianni Rodari, nato proprio ad Omegna nel 1920.

Il Lago d’Orta è un luogo speciale, una perla immersa tra la provincia di Novara e il VCO, che è riuscita a conquistare l’ottavo posto nella classifica dei “Luoghi del cuore” stilata dal Fai (Fondo ambiente italiano), ma che porta ancora i segni di una ferita profonda. Nel 1928, infatti, gli sversamenti di acqua inquinata a causa dei processi di produzione del rayon (una fibra artificiale) svolti nello stabilimento Bemberg di Gozzano provocarono la scomparsa di ogni forma di vita all’interno del Lago d’Orta. I massicci interventi di bonifica iniziati tra il 1989 e il 1990 ripristinarono gran parte dell’ecosistema lacustre, ma sul fondale resistono ancora tracce dei vecchi inquinanti.