L’antica Grecia e il futuro della filosofia: gli eventi del prossimo weekend di Filosofarti

«Continua la assidua frequentazione di pubblico per i contributi che Filosofarti sta dando al territorio non solo provinciale, con contatti e visualizzazioni che mediamente si attestano tra i quattrocento e i cento per ogni evento pubblicato», commenta soddisfatta Cristina Boracchi, organizzatrice di Filosofarti 2020, che ha riconvertito in streaming gli eventi e gli incontri stroncati sul nascere dal lockdown causato dal Coronavirus.

«Alla luce di ciò, segnalando che anche le lezioni delle scorse settimane rimangono fruibili dal sito di Filosofarti e sul canale Youtube dello stesso, ricordiamo i nuovi appuntamenti che sono resi disponibili per una fruizione a distanza del Festival, giunto alla XVI edizione sul tema Doxa/Episteme. Tema quanto mai attuale, il festival lo affronta grazie a importanti testimoni della contemporaneità con i quali confrontarsi in una agorà virtuale che fa del Festival una iniziativa diffusa nel tempo e ripercorribile sempre.

Si tratta di una sfida che la situazione epidemiologica ha determinato ma che nel contempo ha scatenato energie e prospettive prima neppure ipotizzabili: Filosofarti ha infatti scelto di proporre anche le manifestazioni musicali previste via web, al fine di mantenere la vocazione originarie di interfacciare il sapere filosofico con le arti, anche quelle plastico-pittoriche, con cataloghi on line delle mostre avviate e previste».

Giulio Guidorizzi, In viaggio con gli dei:guida mitologica della Grecia: sabato 16 maggio 2020 (ore 15:30). Il cultore ed esperto di letteratura classica esplora il mondo degli dei greci alla luce del recente saggio.

Maurizio Ferraris, Il futuro della filosofia -virus e web: sabato 16 maggio2020 (ore 17:30). Il futuro della filosofia (virus e web): la riflessione del filosofo scava fra le pieghe della contemporaneità anche recente riflettendo sul valore, oggi, della comunicazione, fra opinionisti e scienziati

Matteo Inzaghi, I network in provincia: il telegiornalismo: domenica 17 maggio 2020 (ore 17:30). La società trasparente del media provinciali, fra ricerca della notizia e interpretazione del reale.

Concerto contraenti d’epoca, domenica 17 maggio (ore 21.00): “San Francesco aulente flore – storia di un uomo che da mercante divenne santo” – Zebo (Zero Emissioni Baroque Orchestra). La storia di San Francesco raccontata in 6 “stanze affrescate”. Lo spettacolo inizia narrando della sua gioventù, vissuta a fianco del padre come mercante, da uomo mondano e spendaccione; una dolescenza interrotta dalla guerra e dalla prigionia. Questi eventi produrranno in Francesco un profondo ripensamento della sua vita e lo porteranno ad intraprendere un cammino di fede.Per prima cosa Francesco rinuncia ai beni del padre, ai suoi e persino ai propri abiti e, benedetto dal vescovo, inizia una vita fatta di povertà e preghiera.La sua fama e la sua fede impressioneranno persino il Sultano di Gerusalemme che lo inviterà alla sua corte e gli permetterà di predicare.

I musicisti: Cristina Calzolari (voce, organo portativo, arpa medievale); Silvia De Rosso (viella, voce, tamburo); Donato Sansone (regia, voce, flauti, percussioni, salterio, cornamusa, synphonia, santur, arpa medievale, citola); Massimo Sartori (viella, voce, liuto rinascimentale, flauti, synphonia); Giorgio Leonida Tosi (viella, voce, kemenche); Valeria Zanolin (attrice).

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico collegandosi al canale youtube di Filosofarti oppure accedendo da link in www.filosofarti.it.