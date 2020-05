L’Autorità di bacino ricorda le regole per stare in spiaggia

In spiaggia sì ma in sicurezza. L’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore di Comabbio, Monate e Varese ha ricordato le regole previste dall’ordinanza della Regione Lombardia per i bagnanti valide fino al 31 maggio.

Anche in spiaggia vige sempre l’obbligo di indossare la mascherina, tranne se si è soli o a una buona distanza di sicurezza dagli altri.

È necessario mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone e anche tra lettini, sedie e sdraio. Ogni ombrellone deve essere piantato a circa tre metri e mezzo gli uni dagli altri. L’importante è che a ogni postazione sia assegnata una superficie di almeno 10 metri quadri.

Rimangono vietati gli assembramenti e tutte le attività ludiche e sportive che potrebbero provocarli. Gli sport e le attività che si praticano abitualmente in spiaggia sono permessi ma sempre nel rispetto delle norme di distanziamento.

Per quanto riguarda invece gli sport di squadra si devono rispettare le eventuali disposizioni indicate dalle autorità locali.