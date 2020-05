Lavena Ponte Tresa, videomessaggio del sindaco: “Guariti due nostri concittadini”

Buone notizie in arrivo da Lavena Ponte Tresa sul tema Coronavirus. A darle è direttamente il sindaco Massimo Mastromarino, che per l’occasione ha pubblicato un videomessaggio.

Queste le parole del primo cittadino: «Oggi due nostri concittadini sono guariti dal Coronavirus. Sono due concittadini molto particolari perché operatori sanitari. Uno è un operatore in una struttura vicina al nostro territorio. L’altra è per noi il paziente 1, impegnata come infermiera in una casa per anziani a Codogno, nella zona rossa. Dopo un lungo periodo è riuscita a guarire e tra pochi giorni sarà nuovamente tra di noi. Dobbiamo essere fieri di loro e guardare a questa notizia con molta speranza. Rimangono due i nostri cittadini: uno in ospedale in buone condizioni, il secondo è prossimo alla guarigione. Anche i cittadini in osservazione, quasi 30 nel momento peggiore, ora si sono ridotti a uno solo».

«Il nostro paese – prosegue Mastromarino – sta uscendo bene dall’epidemia, dobbiamo continuare a essere rigorosi negli atteggiamenti e nei comportamenti corretti. Adesso è il momento di lavorare perché il nostro paese possa tornare a vivere, che le attività commerciali possano riprendere fiato. Abbiamo tutte le carte in regola per tornare a sorridere, come amministrazione comunale ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo bisogno dell’entusiasmo di tutti per tornare a essere quella comunità che abbiamo sempre amato».