Laveno Mombello inizia la Fase 2, rallentano i contagi alla Fondazione Menotti-Bassani

La comunicazione del Sindaco Ercole Ielmini ai cittadini per l’inizio della Fase 2.

“La Fase 2 dell’emergenza COVID-19 è iniziata e, grazie alle bellissime giornate, si è notato, fin dalla prima mattinata, una significativa vivacità cittadina. Più gente in giro, più auto posteggiate, più ciclisti, più mamme con bambini, più voglia di RI-TORNARE a vivere dopo questi due mesi di rispetto delle norne. È cambiato anche il nostro abbigliamento.

ATTENZIONE, però: il contagio è ancora presente e non bisogna ritenersi fuori dal pericolo. VANNO ancora RISPETTATE tutte le norme, le ordinanze per evitare di ricadere nella Fase 1 con danni ben più gravi per sé stessi, per i propri famigliari e quindi per la comunità intera.

Serve un alto SENSO DI RESPONSABILITA’ da parte di ciascuno di noi, perché nessuna autorità, in uno stato democratico qual è il nostro, potrà mai imporsi ai singoli. Prima di muoverci da casa valutiamo l’indispensabilità di uscire, se ne vale la pena, se è proprio urgente! Se decidiamo per il si, non dimentichiamoci delle regole (mascherine, distanza, non assembramenti…): salviamo la nostra vita e quella degli altri. Ribadisco: il SENSO DI RESPONSABILITA’ deve essere all’altezza della situazione che è ancora particolarmente precaria. Stamattina abbiamo riaperto i cimiteri e abbiamo notato comportamenti corretti. Si continui pure così!

La pista ciclopedonale verrà riaperta a giorni d’intesa con le Amministrazioni Comunali della Comunità Montana e della Provincia. Domani mattina si terrà un mercato ridotto – solo generi alimentari – che deve rispettare le regole fissate dal Presidente di Regione Lombardia (accessi vigilati, mascherine, numero di clienti contingentato…). Come vedete, si torna lentamente e con attenzione, alla normalità precedente la pandemia. Non sciupiamo i sacrifici di quelle dolorose e drammatiche settimane. A nessuno è permesso remare contro! La nostra fragile barca ci condurrà in porto se staremo tutti insieme. Quanto alla situazione contagio, non ci sono sostanziali modificazioni, anzi, alla Fondazioni Menotti Bassani si sta verificando un rallentamento del contagio e un lento ma significativo ritorno alla quotidianità che sembrava ancora troppo lontana. L’impegno di tutti gli operatori che, per ora, ringraziamo di cuore e la pazienza e la sofferenza degli ospiti e dei loro parenti stanno dando buoni frutti. Non ci illudiamo, ma anche in questo ambiente, il senso di responsabilità e del proprio dovere sono indispensabili.

I dati ufficiali dell’ATS Insubria ci ha comunicato alle ore 18:50 del 3 maggio sono i seguenti:

– Fondazione Menotti Bassani:

Ospiti positivi al contagio: 44

Personale positivo al contagio: 22

– Extra Fondazione:

Cittadini positivi al contagio: 20, tra i quali 3 dipendenti dell’Istituto Sacra Famiglia.

I deceduti, fino alla data odierna, sono purtroppo 28. Grazie … e rispettiamo ancora le regole e le norme per non ricadere con più gravi conseguenze! Continua la distribuzione dei buoni alimentari (ad oggi per un valore di 13.250). Distribuzione che avviene a cura della Protezione civile comunale.