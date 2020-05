Lavori notturni sulla Lecco-Valsassina e sulla statale 38 dello Stelvio

Proseguono i lavori di manutenzione degli impianti lungo le gallerie Valsassina e Passo del Lupo della ss 36 racc raccordo Lecco Valsassina in orario notturno. Per consentire lo svolgimento dei lavori la statale verrà chiusa dal km 0,000 al km 9,016 esclusivamente in orario notturno secondo il seguente calendario:

dalle ore 21 alle ore 5 del 18 maggio fino al giorno successivo

dalle ore 21 valle ore 5 del 22 maggio fino al giorno successivo

Lavori in corso e limitazioni anche sulla Statale 38 dello Stelvio lungo le gallerie “La Prese”, “Verzedo”, S. Antonio”, “Tola” e “Cepina” in orario notturno. Per consentire lo svolgimento dei lavori la statale verrà chiusa esclusivamente in orario notturno secondo il seguente calendario:

dal km 86,600 al km 99,700 dalle ore 21 alle ore 5 del 18 maggio fino al giorno successivo

dal km 99,700 al km 86,600 dalle ore 21 valle ore 5 del 22 maggio fino al giorno successivo

Durante lo svolgimento dei lavori il traffico verrà deviato in loco lungo la viabilità provinciale.