Lavori in Tangenziale Nord Milano, previste chiusure notturne

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire interventi di manutenzione dei portali segnaletici, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio sarà chiuso il ramo di uscita di Baranzate, per chi proviene da Monza, e il ramo di ingresso verso Rho;

-dalle 21:00 di mercoledì 20 alle 5:00 di giovedì 21 maggio sarà chiuso il ramo di uscita di Bollate Novate, per chi proviene da Monza, e il ramo di ingresso verso Rho;

-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio sarà chiuso il ramo di uscita di Baranzate, per chi proviene da Rho, e il ramo di ingresso verso Monza;

-dalle 21:00 di giovedì 21 alle 5:00 di venerdì 22 maggio sarà chiuso il ramo di uscita di Bollate Novate, per chi proviene da Rho, e il ramo di ingresso verso Monza.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate in modalità alternata.

In alternativa si consigliano le seguenti stazioni autostradali:

per la chiusura Baranzate, utilizzare o lo svincolo Fiera Milano, al km 2+200 della A8 Milano-Varese, o Bollate, al km 19+200, della A52 Tangenziale nord di Milano;

per la chiusura Bollate Novate, utilizzare o lo svincolo di Baranzate, al km 20+900 della A52, o Novate Milanese sulla SP46.