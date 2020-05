L’avviso dell’Inps: “Attenti alle truffe sul bonus da 600 euro”

La tecnica utilizzata è quella del cosiddetto phishing, ovvero una truffa che viene effettuata inviando finte comunicazioni via e-mail per carpire informazioni sensibili come le password per accedere a dati riservati e sensibili. Un sistema ormai rodato che periodicamente colpisce i clienti di banche, assicurazioni e utenti di enti pubblici.

L’all’arme di un nuovo tentativo di truffa con questa modalità arriva dall’Inps e riguarda il bonus di 600 euro che il Governo ha elargito ai possessori di partita IVA per fronteggiare l’emergenza dovuta all’epidemia di Covid-19.

«L’Inps – si legge in un comunicato ufficiale dell’ente previdenziale – avvisa gli utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing finalizzata a sottrarre fraudolentemente il numero della carta di credito, con la falsa motivazione che servirebbe a ottenere un rimborso o il pagamento del Bonus 600 euro. Si invitano tutti gli utenti a ignorare email che propongono di cliccare su un link per ottenere il pagamento del Bonus 600 euro o qualsiasi forma di rimborso da parte dell’Inps».

Le informazioni sulle prestazioni dell’ente sono consultabili accedendo direttamente al portale ufficiale, www.inps.it; proprio per evitare truffe di questo genere inoltre, Inps ricorda che per motivi di sicurezza non invia in nessun caso e-mail che contengono un link “cliccabile” che rimanda ad altre pagine web.