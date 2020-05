Legnano calcio, rinviati al 19 maggio i funerali di Andrea Rinaldi

Il funerale di Andrea Rinaldi è stato rimandato a data da destinarsi. Il Prefetto di Como ha annullato la cerimonia prevista per giovedì 14 maggio, a Cermenate, per l’enorme attenzione che ha avuto la scomparsa del giovane giocatore del Legnano calcio, e il conseguente, altissimo afflusso che le esequie avrebbero avuto con il conseguente rischio di non poter far rispettare le norme anti Covid 19. La nuova data prevista è martedì 19 maggio alle 15,30 con la stessa modalità prevista per la data precedente.

Intanto, è stata aperta la camera ardente nella palestra accanto all’impianto sportivo scelto come sede della cerimonia funebre. L’omaggio al calciatore sarà possibile anche domani, mercoledì 13, per tutte la giornata. Successivamente, la salma verrà collocata nella camera mortuaria del cimitero. Soltanto settimana prossima, quando dovrebbero allentarsi ulteriormente le restrizioni, verrà presa una decisione sulla data e il luogo dei funerali.

La famiglia Rinaldi è fermamente decisa a garantire ad Andrea il saluto e il tributo di affetto che già in questi giorni si sta manifestando in maniera profonda e generale. Nessuna intenzione di una cerimonia per sole 15 persone in un ambiente chiuso, ma un afflusso libero in uno spazio ampio e aperto come appunto lo stadio di Cermenate.