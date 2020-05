L’ex-sindaco di Busto Arsizio Gigi Rosa assessore a Fagnano Olona

Gigi Rosa, già sindaco di Busto Arsizio tra il 2002 e il 2006, è stato scelto come assessore ai Lavori Pubblici a Fagnano Olona nella giunta guidata da Elena Catelli. Da tempo le acque del centrodestra che guida la città da circa un anno, erano piuttosto agitate e proprio una settimana fa Gabriele Moltrasi si era dimesso dall’incarico affidato all’imprenditore bustocco. Sempre in quei giorni anche Fausto Bossi aveva lasciato il suo posto di assessore, da tempo ormai in contrasto con la sindaca.

Al momento fanno parte della giunta la sindaca Elena Catelli che detiene le deleghe dell’Urbanistica e dello Sport, Piera Stevanazzi ai Servizi Sociali, Claudia Guaglianone alla Pubblica Istruzione, Monica Conte al Bilancio. Quattro donne e un uomo, Luigi Rosa, a cui verrà affidata la delega ai Lavori Pubblici. Il rimpasto di giunta non è ancora completato e gli equilibri tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia non è ancora stato trovato in maniera definitiva.

Tagliente il commento del consigliere comunale d’opposizione Paolo Carlesso per la lista Fagnano Bene Comune: «Questo è il risultato di un anno di errori che hanno sostanzialmente paralizzato la città. Basti pensare che in tutto questo periodo sono state eseguite opere per soli 150 mila euro. L’unica nota positiva, a questo punto, è che ai Lavori Pubblici è stata messa una persona che ha delle competenze in merito».