Linee guida per riaprire in sicurezza i centri semiresidenziali per disabili

«La Giunta regionale ha approvato le linee guida per riaprire i centri semiresidenziali per persone con disabilità. Si tratta di un servizio importantissimo, che era stato sospeso per fronteggiare la pandemia, ma che da oggi, osservando le corrette misure di sicurezza, potrà ripartire».

Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, sul via libera per riaprire le strutture di assistenza alla persone disabili.

«I principi guida per l’avvio della Fase 2 per i centri semiresidenziali – sottolinea Monti – consistono nella programmazione di tutte le attività, così da garantire la massima sicurezza. Le attività dovranno quindi essere riavviate con estrema cautela e con una necessaria gradualità, e dovranno essere modulari, ovvero in grado di rispondere alle differenti esigenze degli ospiti e delle famiglie in un’ottica di personalizzazione degli interventi».

«Regione Lombardia monitorerà, tramite le Ats, l’attuazione del piano e le eventuali criticità che si dovessero presentare. Quindi le Ats, collaborando con i Comuni e gli Ambiti territoriali, devono approvare specifiche linee operative territoriali per i diversi aspetti del riavvio, in collaborazione con i rappresentanti degli enti gestori. Questi ultimi avranno il compito di stendere il “progetto di riavvio”, che deve essere coerente con il documento approvato dalla Regione e rispondere alle linee operative territoriali».

«Naturalmente i test sierologici sono previsti per tutto il personale e per tutti gli ospiti delle strutture, insieme alle altre misure per prevenire il contagio, come la sostanza sanificazione. I centri, vista la lunga chiusura, potranno proseguire con le loro attività anche nel periodo estivo» conclude Monti.