Lite tra fidanzati, ferita una donna

Evento violento questa mattina, a Malnate, in Via Giuseppe Di Vittorio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo ha colpito la fidanzata con un’arma da fuoco, colpendola al volto, in seguito ad un litigio.

Il fatto è avvenuto in macchina, intorno alle 10, nella zona industriale del paese.

Sul posto stanno operando la Polizia Scientifica, i Carabinieri Malnate e il Nucleo Operativo Radiomobile di Varese per ricostruire quanto è successo.

La donna, 41 anni, è stata trasportata in Ospedale dell’ambulanza del 118, secondo le prime informazioni sarebbe fuori pericolo di vita.