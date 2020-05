L’osservatorio del Campo dei Fiori rimane chiuso: “Ci stiamo organizzando”

L’osservatorio sulla cima del Campo dei Fiori rimane chiuso mentre il parco potrà essere visitato liberamente. È questa la decisione comunicata dalla Società Astronomica G.V. Schiaparelli con un post su Facebook.

“Informiamo i nostri lettori che l’osservatorio per il momento rimane chiuso al pubblico -si legge-. Ci stiamo adoperando per accogliere piccoli gruppi organizzati e prenotati, in ottemperanza con le direttive del Governo e di Regione Lombardia. Vi terremo aggiornati sulle modalità di apertura appena le definiremo”.

Nel frattempo comunque “possiamo confermare che il parco è aperto a passeggiate, tenendo presente che valgono le stesse regole per qualsiasi altro luogo pubblico della regione (distanza di sicurezza, dispositivi di protezione individuali e divieto di assembramento). Per accede al parco, basta passare dal cancello pedonale all’ingresso, che si apre tramite pulsante”.