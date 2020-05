Luce e gas, calano i prezzi ad aprile: l’effetto sul mercato libero

L’emergenza sanitaria e il lockdown, ora giunto alla seconda fase, hanno cambiato drasticamente la vita delle famiglie italiane, costrette a passare la maggior parte del tempo in casa. Si tratta di una situazione che ha sconvolto non solo le abitudini quotidiane, ma anche il portafoglio, specialmente in termini di economia domestica.

Le spese affrontate si alzano, per via dei consumi energetici, e per nuove routine come lo smart working e lo smart learning. E allora il calo dei prezzi di luce e gas di aprile diventa una notizia più che buona, e che fa ben sperare per i conti dei nuclei familiari. Occorre quindi analizzare l’andamento generale del mercato e le ripercussioni di questi cali su quello libero.

Aprile: i costi di luce e gas sono in calo

Per prima cosa bisogna specificare che il calo dei prezzi di luce e gas riguarda in primo luogo il mercato a maggior tutela, dunque quello regolamentato dalle politiche dei costi stabilite da ARERA e non negoziabili. Ci si trova di fronte ad un vero e proprio crollo dei prezzi, quasi da record, considerando il calo del 18% per l’energia elettrica e del 13% per il gas.

Da cosa dipendono questi numeri? In sostanza dal calo del valore di mercato delle materie prime, con quotazioni che hanno raggiunto i minimi storici sui mercati all’ingrosso. È chiaro che ci si trova ad analizzare una delle tante conseguenze economiche causate dall’epidemia. Eppure questi cali potrebbero influenzare non soltanto il mercato dell’energia a maggior tutela, ma anche quello libero, e ancora una volta in chiave positiva.

Gli effetti del calo sul mercato libero

Ci sono diversi studi che hanno analizzato gli effetti del calo dei prezzi sul mercato libero dell’energia, legati proprio a questo crollo delle quotazioni delle materie prime. Anche il mercato libero ha infatti registrato dei cali piuttosto evidenti nei prezzi, se possibile addirittura maggiori rispetto al mercato a maggior tutela.

I dati ufficiali sono i seguenti: -19% per il costo dell’energia elettrica, e -19,9% per quanto riguarda il gas, dunque le occasioni di risparmio sono ancora maggiori. Oggi sul mercato si trovano infatti diverse offerte, come quelle di Viviweb luce e gas ad esempio, che permettono di avere un piano tariffario vantaggioso e più adatto alle esigenze familiari.

Passare al mercato libero può dunque diventare una mossa particolarmente intelligente in questo momento, data la situazione di grande beneficio per il consumatore, legata al crollo dei costi. Al momento attuale è infatti possibile risparmiare più di 80 euro per i consumi di energia elettrica, e una cifra superiore ai 200 euro per quanto riguarda i consumi di gas.