Luciano Lettieri commissario di Fratelli d’Italia a Ferno e Lonate

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini ha nominato Luciano Lettieri commissario del partito nei comuni di Ferno e Lonate Pozzolo.

Il compito di Lettieri – già assessore di Cassano Magnago (nella foto, ai tempi di quella esperienza) – sarà quello di addivenire alla costituzione dei circoli territoriali dei due comuni con l’individuazione dei rispettivi responsabili.

«Non partiamo da nulla – afferma Pellicini – a Ferno possiamo vantare tra i nostri iscritti il sindaco Filippo Gesualdi e a Lonate (dove il centrodestra è all’opposizione, ndr) abbiamo giovani in gamba come Francesco Carbone, già attivi da diverso tempo. Anche in questi territori il partito è in forte crescita e il lavoro di Lettieri sarà facilitato dal grande entusiasmo che si sta creando».