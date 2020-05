Luino, mercoledì 13 si riunisce il consiglio

Il consiglio comunale di Luino si riunisce in via telematica con videoconferenza, mercoledì 13 maggio 2020 alle ore 20:30, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1.Prelevamento dal fondo di riserva (art. 166 d.lgs. 267/2000);

2. Conferma aliquote e tariffe relative ai tributi comunali ICP e pubbliche affissioni

– anno 2020;

3. Conferma aliquote e soglia di esenzione per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF– anno 2020;

4. Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) triennio 2020-2022 integrato con la nota di aggiornamento;

5. Approvazione bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

6. Mozione presentata dai consiglieri comunali Enrica Nogara e Giovanni Petrotta,

all’oggetto: “Proposta di delibera di indirizzo del Consiglio comunale in materia di

contrasto all’odio, razzismo e xenofobia, operazione #incomunesenzaodio”;

7. Interrogazione presentata dai Consiglieri Nogara e Petrotta all’oggetto: “Scuola

Primaria di Voldomino”.

La seduta sarà visibile sul link: https://luino.civicam.it