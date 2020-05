Luino, verso la riapertura “estesa“ del mercato il 27 maggio

Il mercato di Luino, coi suoi oltre 400 posti riaprirà nella sua forma estesa non il prossimo mercoledì 20 maggio ma probabilmente il 27 del mese. Lo ipotizza il sindaco Andrea Pellicini.

«Dopo la pubblicazione delle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e dell’ordinanza regionale numero 547 del 17 maggio 2020, abbiamo finalmente gli attesi chiarimenti per organizzare la riapertura del mercato anche per le categorie non alimentari», spiega Pellicini, che aggiunge: «Data la complessità del nostro mercato, non è possibile riuscire a riorganizzarci per mercoledì 20 maggio e con Polizia Locale e SUAP stiamo lavorando per poter ripartire mercoledì 27 maggio».

Il sindaco informa inoltre che «quello che dobbiamo fare è rivedere una struttura organizzativa consolidata e ampiamente collaudata, messa a punto nel tempo all’interno di un tessuto urbano storico, per rispondere a misure sanitarie nazionali e regionali. Siamo però convinti che, se ognuno farà bene la sua parte, riusciremo a ripartire e a rilanciare in tempi brevi questo storico evento settimanale».

«In questi giorni ci confronteremo con le associazioni di categoria per individuare le modalità più adeguate per una corretta ripartenza», conclude il sindaco Andrea Pellicini.