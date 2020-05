Maccagno, parcheggi gratis al Parco Giona per favorire il turismo

Una mano al turismo? Partiamo dai parcheggi blu che diventano gratis e accessibili a tutti per il periodo estivo.

Lo sta predisponendo il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera che annuncia la decisione di rendere gratuito l’accesso al parco Giona, uno dei luoghi e dei lidi estivi più frequentati dell’Alto Lago.

«Per dare una mano a chi ha deciso di investire tutto sulla stagione estiva nonostante tutti gli impicci causati dal Covid-19, per la stagione 2020 la nostra Amministrazione rinuncerà a installare i parcheggi a pagamento al Parco Giona. Per tutti resta ovviamente l’impegno a posteggiare solo le auto negli stalli segnati e le moto nei luoghi ad esse destinate», scrive Passera.

«Così come, ovviamente, non saranno permessi in alcun modo che auto e moto vengano lasciate al di fuori degli spazi segnati e assegnati. Per il Comune si tratta di rinunciare a una somma cospicua, ma quest’anno è andata così e tutti sono chiamati a fare la propria parte. Basterà? Non lo so», spiega il sindaco, «ma intanto, ancora una volta, mettiamo in fila provvedimenti su provvedimenti a favore delle attività commerciali. Avremmo potuto aspettare che qualcun altro facesse qualcosa in tal senso, invece abbiamo deciso di rinunciare a qualcosa pur di dare una mano concreta a chi lavora e rischia in proprio».