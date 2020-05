Il Maga lancia “Connessioni”, cinque conferenze online sull’arte contemporanea

Dal 27 maggio al 24 giugno 2020, il Maga di Gallarate presenta Connessioni, cinque conferenze multidisciplinari online sull’arte contemporanea.

Gli appuntamenti, a prenotazione obbligatoria, si terranno ogni mercoledì alle ore 17.45 sulla piattaforma Zoom.

Gli incontri metteranno in relazione ambiti diversi e analizzeranno, attraverso riflessioni ed esempi, il terreno dell’interdisciplinarità su cui si sono sviluppate le grandi trasformazioni dei linguaggi artistici, dove trovano spazio i temi cruciali investigati dall’arte, e in cui si realizzano le più sperimentali forme della creatività e della ricerca in un continuo rimbalzo tra passato, presente e futuro.

Il programma si aprirà mercoledì 27 maggio, con Alessandro Castiglioni, Abiti, Spazi e Corpi. Moda, Arte e Design, dalla conquista della Luna al Mercato Globale e proseguirà mercoledì 3 giugno, con Lorena Giuranna, Arti visive e ambiente. L’uomo e la macchina tra scienza e visioni artistiche, mercoledì 10 giugno, con Vittoria Broggini, L’azione differita dell’Avanguardia. Interconnessioni e sconfinamenti tra testo, performance e musica, mercoledì 17 giugno, con Francesca Chiara, La sua barba non è poi così blu. Il potere segreto delle fiabe. Un piccolo viaggio tra arti visive e racconti.

Chiuderà il ciclo, mercoledì 24 giugno, Emma Zanella, direttore del Maga, con Specchio, specchio delle mie brame… Walt Disney e la cultura visiva europea.

Per iscriversi: artbox@museomaga.it

Il link online fornito da Maga

Facebook: @maga.museo

Instagram: @museomaga

Twitter: @MuseoMaga