“Malpensa ha bisogno di nuova centralità”, il Governo accoglie l’ordine del giorno di Bianchi a sostegno dell’aeroporto

Durante la conversione in legge del “Decreto Liquidità”, il Governo ha accolto l’ordine del giorno a prima firma del deputato Matteo Bianchi, sottoscritto dai colleghi varesotti della Lega.

Nell’intervento del deputato varesino si è sottolineato come “Milano Malpensa sia il primo aeroporto per traffico merci in Italia ed il secondo aeroporto per traffico passeggeri: nel 2018 sono transitati da Malpensa circa 24,7 milioni di passeggeri e 570.000 tonnellate di merci, con un impatto socio-economico diretto di 548 attività produttive ed un’occupazione che supera le 20,5 migliaia di unità lavorative ed un indotto di oltre 12,6 mila posizioni di lavoro a fronte di 1,8 miliardi di euro di valore della produzione generata”.

Bianchi ha illustrato in aula come “le restrizioni ai movimenti, con il prolungamento di chiusure e blocchi degli spostamenti oltre i confini per contenere la diffusione del Coronavirus, hanno portato il trasporto aereo a ritrovarsi senza più passeggeri e voli”. Una condizione che, secondo il deputato, “presuppone ragionamenti di ampio respiro per cercare di andare oltre a questo momento che ha colpito duramente il settore dei trasporti e quindi è opportuno valutare la rapida attuazione di una Zona Economica Speciale nell’area di Malpensa, soprattutto come importante stimolo per l’insediamento di attività produttive o logistiche che utilizzano il Cargo aereo, nonché come strumento per incrementare di quote di traffico”.

Secondo Bianchi Malpensa ha bisogno di una nuova centralità: “È evidente che in condizioni normali, le dimensioni e capacità di Malpensa risultano sottoutilizzate e lo stesso potrebbe essere sfruttato in maniera molto più proficua, sgravando gli altri due scali lombardi di Milano-Linate e di Bergamo-Orio al Serio da un evidente sovraccarico, e così da servire in maniera funzionale la città di Milano e tutte le aree limitrofe”.

Il Governo si è quindi impegnato ad adottare tempestivamente ogni utile iniziativa di propria competenza a supporto del sistema del sedime aeroportuale di Malpensa ed il suo indotto imprenditoriale.

“Speriamo sia il primo segnale a cui seguiranno atti concreti di attenzione per il nostro aeroporto” conclude Bianchi.