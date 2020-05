Mantova azzera il contagio, nel Varesotto 14 casi in più

I risultati dei nuovi tamponi comunicati nel bollettino di lunedì 11 maggio dicono che in provincia di Varese ci sono 14 contagi in più per un totale di 3196. (Foto M. Santimone per Areu)

I numeri crescono di poco nei comuni varesini: Busto arsizio registra 3 casi in più, Saronno, Gallarate e Caronno Pertusella 2.

La Lombardia conta 364 tamponi positivi in più. I risultati di oggi sono il frutto di 7.508 tamponi effettuati. In tutta la regione i casi positivi sono arrivati ormai a 81.871.

Il numero di pazienti in terapia intensiva è 341 (7 posti occupati in meno rispetto a ieri). Calano di poco i ricoverati non in terapia intensiva che sono 5.397 (-31). I morti in tutta la Regione sono diventati 15.054, sono 68 persone in più dai ieri.

Questo dicono i dati, nudi e crudi, contenuti nel bollettino sanitario ufficiale delle ultime 24 ore. In molti chiedono a questo giornale, soprattutto da quando è cominciata la fase 2 dell’emergenza, di dare più informazioni sulla natura dei numeri che riguardano i nuovi tamponi: non le abbiamo. Sappiamo che sono in corso delle attività di rilevazione che riguardano le Rsa e che sono stati istituiti punti di monitoraggio sul personale sanitario e laddove ne veniamo a conoscenza cerchiamo di darne puntualmente conto. Condividiamo con i nostri lettori, tuttavia, l’importanza di avere informazioni più puntuali sull’attività di monitoraggio della diffusione del contagio ed è per questo che ancora una volta abbiamo rivolto dieci domande ad ATS Insubria (l’autorità sanitaria sul territorio). In questa fase si sta chiedendo responsabilità ai cittadini ed è importante restituire con trasparenza i risultati dei loro sforzi.

I 30 comuni più colpiti del Varesotto

Busto Arsizio 327 +3

Varese 293 +0

Saronno 218 +2

Gallarate 213 +2

Laveno-Mombello 144 +0

Malnate 121 +0

Cocquio-Trevisago 118 +0

Tradate 107 +0

Caronno Pertusella 86 +2

Somma Lombardo 82 +1

Gorla Minore 79 +1

Castellanza 72 +0

Lonate Pozzolo 55 +0

Cassano Magnago 54 +0

Vergiate 51 +0

Gavirate 48 +0

Olgiate Olona 37 +0

Cardano Al Campo 36 +0

Origgio 34 +0

Viggiu’ 33 +0

Cislago 30 +1

Samarate 30 +0

Luino 29 +0

Fagnano Olona 28 +0

Ferno 28 +0

Gerenzano 27 +0

Arcisate 23 +0

Besano 21 +0

Venegono Superiore 20 +1

Induno Olona 19 +0

Oggiona Con Santo Stefano 19 +0

I casi nelle province lombarde

Bergamo 11791 +50

Brescia 13620 +70

Como 3504 +8

Cremona 6250 +2

Lecco 2536 +50

Lodi 3277 +6

Monza Brianza 5074 +19

Milano 21490 +114

Mantova 3251 0

Pavia 4801 +24

Sondrio 1288 +1

Varese 3196 +14

altro/in fase di verifica 1793