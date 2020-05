Marketing interno, sconti e buoni ristorante: il rilancio del Ticino passa dal turismo

Valorizzare il territorio ticinese in tutte le sue declinazioni, non perdere la stagione estiva alle porte e rilanciare i consumi e tutte le attività legate al turismo, a partire da quello interno.

E’ questa la strategia presentata oggi pomeriggio dalle autorità ticinesi nel corso di una conferenza stampa dedicata alle misure di rilancio dell’economia del Canton Ticino, dove la voce “turismo” rappresenta circa l’11% del bilancio cantonale, con un indotto che si aggira sui 2 miliardi di franchi.

Il presidente del Governo Norman Gobbi ha aperto l’incontro con la stampa illustrando gli obiettivi del progetto “Vivi il tuo Ticino”: «L’obiettivo primario è di inserirsi nelle misure volte a sostenere l’economia ticinese, promuovendo il turismo indigeno e non solo».

«Dobbiamo valorizzare il nostro territorio in modo da far venire gli amici confederati in Ticino e far trascorrere le vacanze in Ticino ai ticinesi», ha aggiunto Christian Vitta, che ha pure ammesso che non sarà facile, perché tutti i cantoni si porranno lo stesso obiettivo e la concorrenza sarà sicuramente accesa.

La proposta si articola in più interventi a partire da due “prodotti” rivolti principalmente all’utenza ticinese: “Soggiorna in Ticino” e “Gusta il Ticino”. Dal 22 giugno al 30 settembre tutti i ticinesi maggiorenni riceveranno un buono gastronomia di 25 franchi utilizzabile in tutti i ristoranti del Ticino spesa e chi vorrà pernottare in Ticino potrà usufruire di uno sconto del 20% a fronte di una spesa minima di 150 franchi).

Entrambe le campagne, messe a punto con l’Agenzia turistica ticinese, avranno come partner BancaStato, ma altri sponsor saranno i benvenuti.

«Attraverso questa iniziativa – ha spiegato Vitta – si stima di creare un indotto per il settore turistico di 20 milioni di franchi».

Fabrizio Cieslakiewicz, presidente della Direzione generale di BancaStato ha spiegato che l’investimento ammonta a 6,2 milioni di franchi, circa il 10% dell’utile netto dell’anno scorso: «Cifre importanti che evidenziano come la banca voglia sostenere il cantone e la sua popolazione».

Infine il direttore dell’azienda turistica ticinese Angelo Trotta ha sottolineato l’importanza della campagna: «Una campagna potente per il mercato ticinese, con l’obiettivo di posizionare il Ticino in modo forte come “meta esotica” della Svizzera. Un nuovo marketing rivolto al target ticinese su cui verranno investiti 10 milioni di franchi nell’arco di due anni».