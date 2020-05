Mascotte Archeo: la fantasia dei bambini della 3C della Pascoli

Molto fantasiose e creative le Mascotte Archeo disegnate dai bambini della classe 3^C della primaria Pascoli (rione dell’Ippodromo), IC Varese2. “Con piacere partecipiamo alla vostra iniziativa – scrivono nella email inviata assieme ai loro disegni dall’insegnante, Angela Giangrande – In questo anno scolastico abbiamo studiato la Preistoria. In attesa di visitare luoghi a noi vicini in merito a tale periodo storico ci siamo tuffati nel mondo della fantasia”.

E lo hanno fatto davvero con grande creatività dando vita a delle mascotte molto originali, anche nei nomi. Ci sono ad esempio la golosissima Arpioruota di Elisa, oppure la Neoargilla di Emma, cui piace tanto l’acqua e l’Archeopecorella di Giulia. Giocherellone e simpatico l’Archeohomo di Franco accompagnato dall’ArcheoRex (creato da Fabio) e quattro mammut: molto preciso e dettagliato quello di Mattia e chiacchierone quello di Letizia, amico di un Mammut tennista (l’ArcheoAngeli disegnato da Giacomo) e infine coloratissimo quello firmato da Riccardo, che ne ha fatto “il difensore della pace nel mondo”.

Per loro il contesti lanciato da Varese 4U “Crea la mascotte Archeo” è diventata un’occasione di riflessione e rielaborazione di quanto studiato in classe e in didattica a distanza come era successo nelle scorse settimane anche con la 4^ elementare di Bardello (IC di Gavirate), e con l’intera scuola secondaria di primo grado di Porto Ceresio.

C’è ancora tempo fino al 10 giugno per partecipare gratuitamente al contest “Crea la mascotte Archeo” che mette in palio un’attività organizzata in collaborazione con Archeologistics e Morandi Tour.

L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini e i ragazzi che frequentano le classi terza, quarta, quinta elementare (scuole primarie), prima, seconda e terza media (scuole secondarie di primo grado).

Ognuno dovrà realizzare il disegno del personaggio che, secondo la propria fantasia, rappresenta al meglio l’archeologia: una figura umana, un animale o un animale umanizzato, una creatura mitologica, un oggetto. Non c’è limite alla creatività.

Ogni disegno andrà inviato a bambini@varesenews.it.

Per maggiori informazioni sul contest e come partecipare cliccare qui.