Materna: sospese anche le rette di aprile. “Aiutateci con le donazioni”

Rette sospese anche per il mese di aprile. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della scuola materna di Azzate. Una scelta impegnativa, assunta per venire incontro ai genitori.

Alla comunicazione, diffusa nei giorni scorsi, è seguita una richiesta, fatta questa volta a tutti i cittadini di Azzate: contribuire a sostenere l’asilo con donazioni volontarie.

“Il protrarsi dell’emergenza Covid-19 ci ha portato a prendere alcune decisioni in merito alle entrate della scuola dell’infanzia. In particolare, per quanto riguarda le rette, che abbiamo deciso di sospendere anche per il mese di aprile – si legge nella comunicazione della scuola materna che ha sede in via Cottalorda.

Una misura che riteniamo essere un segnale di sostegno per tutte le famiglie in questo momento di sospensione della didattica e di difficoltà.

La scuola dell’infanzia però è un patrimonio sociale importante nella vita comunitaria di Azzate. E soprattutto è un patrimonio umano fatto dai bambini e dalle loro famiglie, ma anche dal personale docente e non docente, al quale come doverosa tutela abbiamo garantito quanto spettante economicamente. Per questo accanto alla decisione di non far pagare la retta anche di aprile, dopo la sospensione della mensilità di marzo, abbiamo deciso di attivare la possibilità, per chi vuole, di contribuire economicamente con un versamento.

Si tratta di un gesto libero e volontario, per questo non abbiamo stabilito una cifra. Chi lo desidera potrà versare ciò che può o ciò che si sente di dare. Può essere un contributo ricorrente durante il periodo di chiusura oppure un aiuto una a tantum. Questa possibilità garantirebbe di non azzerare le entrate e di dare un segnale concreto di vicinanza alla scuola dell’infanzia”.

Incertezza per quanto riguarda la data della ripresa dell’attività scolastica: “Quello che possiamo però garantire a tutti i genitori e che ogni decisione presa e che prenderemo andrà nella direzione di gravare il meno possibile (e finché sarà economicamente sostenibile) sulle famiglie, senza perdere di vista la situazione economica della scuola. Che, è bene ricordarlo, dopo un lungo lavoro di risanamento ci hanno permesso di sospendere le rette per un bimestre a fronte di costi che stiamo comunque sostenendo.

Infine, con l’auspicio che ognuno di voi comprenda lo sforzo che stiamo facendo per garantire il futuro della scuola dell’infanzia, vogliamo concludere con una riflessione.

La scuola dell’infanzia inizia nel 1885 e in questi oltre cent’anni di storia ha passato e superato momenti difficili, anche più di questo che stiamo vivendo. Ma è sempre rimasta un punto di riferimento per la comunità di Azzate. Abbiamo il dovere tutti di preservarla. In particolare, chi è chiamato a gestirla ha il dovere di amministrarla con ancora più attenzione in questo periodo complicato e di lavorare fin da subito per farsi trovare pronti per la ripartenza. Perché la scuola dell’infanzia è di chi la vive, ma anche di la vivrà”.