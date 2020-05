Viene pubblicato, in data odierna, il provvedimento del Commissario Straordinario con il quale viene disciplinato l’orario di apertura dei cimiteri cittadini nel corso della settimana e, contestualmente, ne viene disposta la chiusura nei giorni di sabato, domenica e nei giorni festivi a causa dell’impossibilità di assicurare, diversamente, il rispetto delle misure in atto per il contenimento del fenomeno epidemiologico (immagine di repertorio).

Con il provvedimento in questione, che ha carattere temporaneo, nel disporre nuovi orari di apertura dei cimiteri, si è tentato di coniugare le esigenze di protezione della popolazione con la comprensibilissima esigenza che ciascuno ha nel proprio cuore, di raccogliersi per un momento di riflessione o di preghiera accanto alle persone care che ci hanno lasciato.

Per quanto riguarda le cerimonie religiose e i riti funebri, si rinvia alle disposizioni impartite dal Governo e dal Ministero dell’Interno.

Mercato, cimiteri, parchi: che cosa cambia fra 2 e 4 maggio.

– Il mercato comunale riapre in via sperimentale sabato 2 maggio, secondo le prescrizioni e le restrizioni previste nell’ordinanza regionale 532 del 24 aprile, con la presenza dei soli banchi di prodotti alimentari e con orario di vendita 9 – 13. L’ingresso è contingentato, con rilevazione della temperatura corporea degli utenti. Se la sperimentazione darà risultato positivo, il mercato potrà essere svolto anche successivamente.

– I cimiteri riapriranno il 4 maggio, da lunedì a venerdì, fra le 8 e le 19, con orario continuato.

– Parchi e giardini pubblici riapriranno, secondo le normali modalità, dal 4 maggio. Solo il parco Castello resterà chiuso il sabato, la domenica e comunque nei giorni festivi (il Dpcm del 26 aprile, all’articolo 1, commi d ed e, prevede la possibilità di chiudere temporaneamente specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle distanza di sicurezza e il divieto di assembramento). Le aree giochi per bambini di parchi e giardini pubblici, conformemente al decreto, dovranno restare chiuse.