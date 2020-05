Mercato, nuove regole: anche i fiori, massimo 50 banchi

Nuove regole per il mercato di Luino, dopi la riapertura di settimana scorsa.

Ci sono novità, nella nuova ordinanza, sia per le categorie merceologiche, sia per il numero di banchi che per i clienti.

BANCHI E CLIENTI – Nel dettaglio “lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, venga disposto per i settori merceologici – alimentare e fiori – con numero massimo di posteggi stabilito in n. 50 ed il numero massimo di clienti contemporaneamente presenti nell’area mercatale stabilito in n. 200“.

ORARIO E VARCHI – Lo svolgimento del mercato alimentare è previsto dalle ore 6,00 alle ore 15,00. Varco di entrata previsto all’ingresso di Piazza Svit Interna da Via Vittorio Veneto – le persone con difficoltà deambulatoria saranno assistite affinché possano entrare e uscire dallo stesso varco; varco di uscita previsto in Via XXV Aprile da Piazza Ex Varesine; presso il varco di entrata è individuata l’area di attesa dei clienti; Le aree mercatali individuate per la riattivazione parziale del mercato settimanale sono le aree mercatali denominate Piazza Svit Interna – Piazza Svit Alimentari – Piazza Ex Varesine.

CONTROLLI E COMPORTAMENTI – ad ogni varco è presente un incaricato (polizia locale – protezione civile – carabiniere in congedo)- munito di ricetrasmittente – al fine di attuare l’ingresso dilazionato all’interno dell’area mercatale e al fine del mantenimento costante della distanza interpersonale (ml. 1,50) dei clienti in attesa.

Ai clienti del mercato è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza

interpersonale di ml. 1,50 e di indossare mascherine e guanti monouso.

Ai titolari del banco vendita e ai loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari è fatto obbligo dell’utilizzo costante di mascherine e guanti monouso.

Agli esercenti il commercio, che necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nel posteggio originario o nelle immediate vicinanze.

Agli esercenti il commercio che non necessitano della colonnina elettrica, sono

collocati nei posteggi individuati nelle planimetrie allegate sulla base dell’anzianità

di posteggio.

LA SPUNTA E ALTRO – “Si invitano gli esercenti a dotarsi eventualmente di un generatore di corrente elettrica e di una prolunga. Non è consentito lo svolgimento della così detta “spunta” per l’assegnazione temporanea dei posteggi momentaneamente liberi. L’area del mercato settimanale alimentare deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati.

In considerazione della emergenza epidemiologica in atto, la presenza del presidio

sanitario è previsto in Via Vittorio Veneto o in Piazza Garibaldi in relazione alle

disponibilità di mezzi e persone da parte delle associazioni sanitarie“.

L’ordinanza ha efficacia dal 20 maggio 2020.