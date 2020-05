Mercato, riaprono solo i banchi alimentari: le regole da seguire

Sarà un mercato dove si entra per comprare solo cibo, in numero contingentato di clienti che dovranno tenersi a distanza di sicurezza e indossare mascherine e guanti.

Riparte il mercato a Luino e come per altre piazze della provincia già attive è destinato ai soli banchi alimentari.

Lo ha deciso il sindaco Andrea Pellicini con un’odinanza di oggi.

Lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, con riapertura per il solo settore alimentare è dunque sottoposto a queste modalità (nella foto sotto, la mappa del mercato):

1 – orario di svolgimento del mercato alimentare dalle ore 6,00 alle ore 15,00;

2 – varco di entrata previsto all’ingresso di Piazza Svit Interna da Via Vittorio Veneto;

3 – varco di uscita previsto in Via XXV Aprile da Piazza Ex Varesine;

4 – presso il varco di entrata è individuata l’area di attesa dei clienti del mercato alimentare;

5 – le aree mercatali individuate per la riattivazione parziale del mercato settimanale sono le aree mercatali denominate Piazza Svit Interna – Piazza Svit Alimentari – Piazza Ex Varesine, che dal 6 maggio 2020 e sino alla revoca della presente ordinanza assumeranno la denominazione di “area mercato settimanale alimentare” per un numero massimo di 41 posteggi;

6 – ad ogni varco è presente un incaricato (polizia locale – protezione civile – carabiniere in congedo)– munito di ricetrasmittente – al fine di attuare l’ingresso dilazionato all’interno dell’area mercatale e al fine del mantenimento costante della distanza interpersonale (ml. 1,50) dei clienti in attesa;

7 – è consentito l’ingresso ad un solo componente per nucleo famigliare fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili, anziani;

8 – sulla base dell’art. 1 comma 1.6 lettera c) dell’ordinanza regionale n. 539 del 3 maggio 2020 – il numero di persone (operatori e clienti) contemporaneamente presenti nell’area del mercato settimanale alimentare, è stabilito in max n. 164 di cui n. 82 operatori e n. 82 clienti;

9 – il giorno 6 maggio 2020 – dalle ore 6,00 – sono assegnati i posteggi individuati nella planimetria allegata alla presente ordinanza – a cura del personale appartenente al Comando Polizia Locale;

10 – i banchi vendita devono essere collocati ad almeno mt. 3,00 l’uno dall’altro in deroga allo spazio ed al posteggio di cui al regolamento citato in premessa;

11 – ai clienti del mercato settimanale alimentare, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di mt. 1,50 e di indossare mascherine e guanti monouso;

12 – ai titolari del banco vendita e ai loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari è fatto obbligo dell’utilizzo costante di mascherine e guanti monouso;

13 – gli esercenti il commercio su aree pubbliche presenti nell’area del mercato settimanale alimentare e i loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari devono adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dagli allegati 4 e 5 del DPCM 26 aprile 2020;

14 – gli esercenti il commercio, che necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nel posteggio originario o nelle immediate vicinanze;

15 – gli esercenti il commercio che non necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nei posteggi individuati nelle planimetrie allegate sulla base dell’anzianità di posteggio;

16 – si invitano gli esercenti a dotarsi eventualmente di un generatore di corrente elettrica e di una prolunga;

17 – è consentita solo ed esclusivamente la vendita per asporto ed è vietata la consumazione sul posto e all’interno dell’area mercatale;

18 – non è consentito lo svolgimento della così detta “spunta” per l’assegnazione temporanea dei posteggi momentaneamente liberi;

19 – l’area del mercato settimanale alimentare deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;

20 – in considerazione della emergenza epidemiologica in atto, la presenza del presidio sanitario è previsto in Via Vittorio Veneto o in Piazza Garibaldi in relazione alle disponibilità di mezzi e persone da parte delle associazioni sanitarie;

21 – è sospeso il mercato settimanale dei generi non alimentari. In considerazione dell’andamento della diffusione del contagio epidemiologico, sentito in merito il Prefetto di Varese, si procederà alla nuova regolamentazione per lo svolgimento del mercato settimanale non alimentare.

L’ordinanza ha efficacia dal 6 maggio e fino al perdurare della normativa di emergenza.

Agli agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.