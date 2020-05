“Mettete il parcheggio della stazione di Casbeno a disposizione dei locali”

Da un problema e un disagio possono nascere delle opportunità.

E’ la sostanza della proposta del consigliere Marco Pinti, della Lega, che propone di dare in concessione il semideserto parcheggio davanti alla stazione di Casbeno ai locali che gli stanno intorno.

Se il lockdown ha drasticamente ridotto il numero di pendolari delle ferrovie, che ormai lasciano semivuoto quello spazio destinato ai soli possessori di abbonamento pendolari, quello spazio può infatti essere prezioso per rendere più ampia e piu sicura l’offerta dei locali dei dintorni: come il bar della stazione, il circolo o altri nei pressi.

«Esigenze nuove richiedono soluzioni innovative. E per quanto riguarda le castellanze è ancora più fondamentale che l’intervento del Comune sia tempestivo e audace – spiega Marco Pinti – Nel caso di Casbeno occorre attivarsi al più presto affinché il piazzale della Stazione, oggi decisamente sottoutilizzato per via della contrazione del traffico passeggeri, venga messo a disposizione dei tavolini del circolo e dei bar e ristoranti che vi si affacciano».

Una proposta ben accetta innanzitutto dalla gestione del Cafferino, il bar della stazione di Casbeno: «Dopo la proposta del governo di avevo cercato di informarmi su questa possibilità, in effetti – racconta Sara – Per chi sta per riaprire sarebbe un occasione in più per lavorare in sicurezza e tenere al sicuro i clienti».

Sarà concretamente possibile per il Comune, visto che il piazzale è “territorio” di Ferrovie Nord? Un tentativo di “rivendicare lo spazio” secondo le promesse di Conte sembra comunque necessario: «Alla luce delle nuove disposizioni, il rischio di chiusura per questi esercizi che già hanno sopportato il lungo lock-down è serio e concreto – ha concluso Pinti – Per questo occorre agire e agire in fretta».