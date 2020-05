Raccontaci il tuo vissuto nelle giornate della pandemia. Puoi farlo qui.

Finora abbiamo pubblicato diversi contributi di tante persone.

Di seguito il contributo di Samantha.

È una semplice influenza, colpisce solo gli anziani. Una cosa che non ho mai potuto sentire. Certo. Perché gli anziani possono morire soffocati, perché gli anziani possono morire soli, senza un caro che gli tenga la mano…gli anziani.

Che però non lo erano per scarrozzare i nostri figli a scuola, a portarli alle loro attività, a fargli trovare un pasto caldo dopo la scuola.

Frasi del tipo: aveva patologie pregresse. Che però non li avrebbe uccisi!

Ma io, che i genitori non li ho più per altri motivi, mi sarei arrabbiata non poco nel veder morire un genitore per una semplice influenza.

Mi auguro di cuore di non sentir più certe parole. Fanno male all’anima.

Samantha Nebuloni, Solbiate Olona