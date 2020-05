Milano chiama a raccolta le associaizoni per far ripartire cultura e sociale

Milano si affida alla sua “base” per far ripartire cultura e sociale.

Il Comune ha infatti deciso di lanciare il Crowdfunding Civico per coinvolgere associazioni no profit che hanno idee e progetti per sostenere la ripresa dopo l’emergenza sanitaria che ha duramente colpito la città metropolitana. Destina 550.000 euro pet spazi e servizi nei quartieri e nelle periferie.

Con il contributo del PON METRO e della Comunità Europea, il Comune ha attivato una piattaforma.

C’è tempo fino al 31 luglio 2020 per partecipare al bando e proporre il proprio progetto (fino a un budget massimo di 100.000 euro): per quelli selezionati, ci saranno 60 giorni di tempo per realizzare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso con il supporto di Ginger Crowdfunding, che metterà a disposizione momenti di formazione e un tutor dedicato per aiutare a promuovere la campagna.

Tutti i progetti che, grazie alle donazioni, riusciranno a raggiungere il 40% del budget complessivo previsto per il proprio progetto potranno ottenere un finanziamento a fondo perduto del Comune di Milano per coprire il restante 60%, fino a un massimo di 60.000€.

Presentazione pubblica

Mercoledì 3 giugno alle ore 15.30 sul canale Youtube del Comune di Milano, insieme agli assessori Cristina Tajani e Gabriele Rabaiotti e a Ginger Crowdfunding illustreremo i contenuti del bando e saremo a disposizione di tutti gli utenti collegati per domande e chiarimenti.