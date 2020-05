Minacce al giornalista Berizzi: perquisizioni domiciliari anche a Luino

Perquisizioni domiciliari sono avvenute questa mattina anche in provincia di Varese per far luce sulle minacce al giornalista di repubblica Paolo Berizzi.

Lo scrive il quotidiano on line Bergamonews.

A condurre le operazioni i carabinieri del comando provinciale bergamasco che hanno effettuato sette perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti soggetti “ tutti italiani, residenti nella provincie di Milano, Brescia, Varese, Trieste, Lucca, Vicenza e Rovigo (tre con precedenti di polizia ed uno minorenne) identificati tra coloro che nel 2019 avevano minacciato Berizzi su Facebook” come riporta il quotidiano.

Fra le attività delegate dall’Arma del capoluogo Orobico, una perquisizione è stata effettuata a Luino.

Le indagini sono partite dalle minacce ricevute dal giornalista, autore di alcune inchieste sulle formazioni di estrema destra italiane, con particolare riferimento alla loro infiltrazione nel mondo delle tifoserie calcistiche.