Il Monte Generoso riparte: apre il “Fiore di pietra” (ma senza trenino)

Il weekend del 23 maggio riapre la Ferrovia del Monte Generoso. Si tratterà di un soft opening perché, sino a nuove indicazioni della Confederazione Svizzera, i treni rimarranno fermi a Capolago e la vetta sarà raggiungibile solo a piedi.

Ma oggi più che mai sentiamo tutti la necessità di ricaricarci immergendoci nella natura e di vivere la bellezza del territorio, avvolti dal silenzio e dalla vegetazione primaverile e incontaminata. Oltre agli ingredienti per una ripartenza più slow e più rilassante – spazi aperti, aria buona, panorama mozzafiato a 360 gradi – gli escursionisti che saliranno in vetta al Monte Generoso dal 23 maggio troveranno anche un’offerta gastronomica ad hoc. Sarà attiva, con il servizio al tavolo e una carta menù ridotta ma sfiziosa, l’area del Self-service ‘Generoso’ del terzo piano e l’attigua terrazza panoramica. A tutti i clienti, nel weekend di apertura della stagione 2020 e in seguito dal lunedì al venerdì, verrà offerto un piatto di pasta da aggiungere alle proposte della carta menù.

Per chi non vuole rinunciare nemmeno per poco all’aria aperta, può fruire del servizio di take away. Oppure prenotare online il pic-nic ‘Monte Generoso’, personalizzabile e con gli omaggi dei nostri partner Rapelli e Fizzy, da ritirare al Fiore di pietra e da gustare sui prati o nell’area pic-nic dedicata.

In questi mesi la salute e il benessere degli ospiti e dei collaboratori sono stati una priorità assoluta per la Ferrovia Monte Generoso SA e continueranno ad esserlo nel corso di tutta la stagione. Aggiornamenti regolari e puntuali relativamente alle operazioni di sanificazione ed igienizzazione periodiche e quotidiane dei locali destinati al pubblico – dalla biglietteria di Capolago, ai vagoni dei trenini, dalle aree interne ed esterne del Fiore di pietra, al Camping Monte Generoso – saranno riportati sul sito alla pagina ‘Come ci prendiamo cura della vostra salute’.

Esattamente il 4 giugno del 1890 partiva da Capolago il primo treno a vapore diretto alla vetta del Monte Generoso. Dopo 130 anni, la Ferrovia Monte Generoso, supportata dal 1941 ad oggi dal Percento culturale Migros, grazie al suo fondatore Gottlieb Duttweiler, che la salvò dallo smantellamento, è una delle più antiche ed attraenti cremagliere svizzere ancora in funzione. In occasione del suo130esimo anniversario, la FMG ha lanciato la campagna di sponsorizzazione che permette, a chi lo desidera, di entrare a far parte della storia della ferrovia. Molti vi hanno già aderito acquistando simbolicamente, a CHF 130.00/l’uno, i 441 pali distribuiti lungo i 9 km della cremagliera. Il contributo verrà utilizzato per il restauro della chiesetta ‘Madonna della Provvidenza’ in cima al Monte Generoso. Per chi desidera aderire: www.montegeneroso.ch/130anni .

Il Fiore di pietra ospiterà per la stagione la mostra ‘Barcode Scenario’ del fotografo ed artista ticinese Matteo Fieni, vincitore del prestigioso premio Swiss Photo Award, riconoscimento considerato l’Oscar della fotografia. Successivamente verrà comunicata la data d’inaugurazione della mostra di quadricromie su vetro, che si preannuncia magica e senza precedenti.

«Dopo questo periodo particolarmente difficile, sarà proprio la natura e la bellezza del nostro territorio con i suoi colori e i suoi profumi a darci nuova energia e la forza per ripartire -dice Monica Besomi, Head of Marketing della FMG-. Noi siamo pronti e motivati ed è per questo che apriremo il Fiore di pietra già il 23 maggio per dare ristoro a coloro che raggiungeranno la vetta a piedi o in bicicletta. Il Monte Generoso, la sua ferrovia di 130 anni e il Fiore di pietra rappresentano un emblema del turismo ticinese e svizzero e oggi più che mai sentiamo il dovere di fare tutto il possibile per rendere unica ed attraente la nuova stagione, sia per i residenti in Ticino che per i nostri affezionati turisti».