E’ morto l’artista Christo che firmò “The Floating Piers” sul lago d’Iseo

(Foto di Luca Leone) – È morto oggi a New York, all’età di 84 anni, l’artista Christo, che nel 2016 aveva incantato l’Italia con la sua opera “The Floating Piers”, la passerella galleggiante sul lago d’Iseo.

L’annuncio è stato dato dalla pagina Facebook Christo and Jeanne-Claude Official.

“Christo ha vissuto al massimo la sua vita, non solo sognando ciò che sembrava impossibile ma realizzandolo – si legge nel post con cui i collaboratori comunicano la scomparsa dell’artista – L’opera d’arte di Christo e Jeanne-Claude hanno riunito le persone in esperienze condivise in tutto il mondo, e il loro lavoro continua a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi”.

Christo e Jeanne-Claude hanno sempre detto che le loro opere in corso sarebbero continuate dopo la loro morte. Per espresso desiderio di Christo, “L’Arc de Triomphe avvolto” a Parigi, è confermato in programmazione dal 18 settembre al 3 ottobre 2021.