E’ morto il pianista e compositore Ezio Bosso

È morto a 48 anni Ezio Bosso: direttore d’orchestra, compositore e pianista,Bosso era nato a Torino il 13 settembre 1971.

Mente brillante e grande comunicatore della sua musica, era noto anche per la sua grande voglia di vita: la sua malattia degenerativa, scoperta quando fu operato nel 2011 per un tumore al cervello, non l’ha mai fermato.

Tra le Orchestre dirette negli anni ci sono la London Symphony Orchestra, Czech National Symphony, Orquesta de Cámara de Madrid, Orchestra del Teatro Regio, Orchestra Filarmonica del Teatro Regio di Torino, Orchestra dell’Accademia della Scala di Milano.

Gli italiani lo ricordano nella sua birllante partecipazione come ospite nell’edizione 2016 del Festival di Sanremo.