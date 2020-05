Nasce a Los Angeles la fanzine per bambini in dialetto Varesotto

Una strana triangolazione tra Stati Uniti, Israele e Italia ha permesso a “Kids against coronavirus” un’originale “Coloring mini zine” (cioè una piccola fanzine – o rivista amatoriale – per bambini, tutta da colorare) di essere tradotta anche in dialetto Varesotto, assieme ad altri sette vernacoli italiani e una dozzina di lingue straniere. “Pruteg ti e i gent che te vore’ ben dal coronavirus”, l titolo della rivista nella parlata bosina.

L’idea originale è di Francesca Nobili, artista italiana che da 4 anni vive in California, a Los Angeles, amante di cinema (realizza corti animati con una tecnica in stop motion tutta sua) e di fanzine.

“Quando in Italia è scoppiata la pandemia, qui ancora l’informazione tendeva a minimizzare le cose – racconta Francesca – Mi sono messa spontaneamente in quarantena una settimana prima che venisse dichiarato il lockdown negli Stati Uniti e quando uscivo con la mascherina per portare fuori il cane incontravo nel cortile del residence e per strada bambini che giocavano uno sopra l’altro con i genitori sereni, inconsapevoli del pericolo. Così ho creato per loro una mini fanzine, per spiegare poche buone regole su come limitare i contagi lavandosi spesso le mani, mantenere le distanze, evitare di toccarsi bocca, mani e occhi divertirsi preferibilmente in casa e così via”.

Sei piccole regole, ciascuna descritta da poche parole e una vignetta da colorare e tutto stampabile su un solo foglio A4 (o in formato letter, per chi stampa in USA) da piegare e trasformare, con un solo colpo di forbici, in un piccolo libricino a misura di tasca di bambino. “Una mia grandissima amica Elisa Naddeo vive in provincia di Varese e ha una bimba. Ho chiesto a lei di “testare” l’efficacia della fanzine su Zoe, sua figlia e ne sono nati un video (qui sotto, con la piccola Zoe che sponsorizza la fanzine, gratuita) e tante traduzioni in Varesotto e in altri sette dialetti italiani (tutti gratuitamente scaricabili sul sito di Francesca Nobili).

Un’altra amica di Elisa, Anna, ricercatrice in Israele, ha iniziato a tradurre la mini zine in tante diverse lingue straniere e il progetto si è allargato a lingue e realtà diversissime in mezzo mondo. C’è chi la condivide online, ma anche chi la stampa, la confeziona e la distribuisce gratuitamente dove ci sono bambini.La porterò nei prossimi festival assieme alle altre fanzine realizzate su temi e con materiali differenti, come i set che costruisco per il cinema”, spiega Francesca attualmente particolarmente affascinata dal legno.“Ho scelto di vivere a Los Angeles per le spiagge e per il cinema, e il mio visto è valido per i prossimi due anni ma non so se rimarrò. Qui negli ultimi mesi sono uscite leggi sempre più restrittive nei confronti degli stranieri, quale sono io negli States, e la liberalizzazione della vendita delle armi a ogni privato cittadino che la desideri di fatto rende le strade meno sicure”.